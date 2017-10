Sokratis fraglich : BVB gehen vor dem Duell mit Leipzig die Abwehrspieler aus

Bundesligist Borussia Dortmund geht mit Personalproblemen in das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Vor allem in der Abwehr muss Trainer Peter Bosz nach dem Ausfall von mittlerweile vier Außenverteidigern improvisieren.