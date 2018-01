Vertragstreue : «Dann erfülle ich den»: Nagelsmann sieht sich in Hoffenheim

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

07.Jan.2018

«Wenn Dietmar Hopp und Hansi Flick möchten, dass ich den Vertrag erfülle, dann erfülle ich den», sagte der 30-Jährige in einem gemeinsamen Interview der «Heilbronner Stimme», des «Mannheimer Morgens» und der «Rhein-Neckar-Zeitung» (Montag). Nagelsmann ist vertraglich noch bis 2021 an seinen Verein gebunden. Eine Ausstiegsklausel in diesem Kontrakt sieht jedoch vor, dass er die TSG bereits im Sommer 2019 verlassen kann.

Grundsätzlich hält er einen langjährigen Verbleib bei nur einem Club für schwierig. «Wenn du als Verein in der Lage bist, dir alle drei Jahre eine neue Mannschaft zu leisten, dann kann ein Trainer auch zehn Jahre in einem Club Erfolg haben. Irgendwann geht ansonsten die Originalität deiner Ansprachen verloren, man nutzt sich ab», sagte Nagelsmann. «Nicht umsonst hat Pep Guardiola als Trainer so einen Drei-Jahres-Rhythmus bei seinen Vereinen.»