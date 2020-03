Coronavirus : DFL: Ausschreibung der Medienrechte läuft weiter

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird die Ausschreibung der Medienrechte trotz der Coronavirus-Pandemie und der unterbrochenen Saison zunächst wie geplant fortführen. Das sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in Frankfurt.

von dpa

16. März 2020, 15:53 Uhr

«Wir haben heute die Unterlagen wie geplant verschickt», erklärte Seifert. Zuvor hatte die DFL entschieden, welche der interessierten Medienunternehmen zugelassen sind.

«Sehr viele Bewerber haben signalisiert, dass sie gerne an dem Prozess festhalten möchten», sagte der DFL-Geschäftsführer: «Deshalb haben wir heute die Unterlagen verschickt.» Die Bundesligarechte werden für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 vergeben.

Derzeit plane die DFL, das Ausschreibungsverfahren «weiterhin so durchzuführen» wie geplant. Seifert sagte zum Zeitplan aber auch: «Gerade jetzt im Moment ist die Frage, ob wir das im Mai abschließen, nicht die drängendste.» Die eigentliche Auktion soll nach den bisherigen Plänen am 27. April beginnen und die Vergabe am 11. Mai abgeschlossen sein.