Bayer 04 Leverkusen : Ein Typ für Löw: Julian Brandt betreibt Eigenwerbung

Es ist die Woche des Julian Brandt. Erst verlängerte er seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen bis 2021, dann führte er seinen Club zu einem 4:1-Sieg bei RB Leipzig und nährte die Hoffnung auf eine Rückkehr der Werkself in die Champions League.

von dpa

10. April 2018, 11:08 Uhr

Und das vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw, der sich seine Kandidaten für eine WM-Nominierung ansah. «Wenn du einen Vertrag verlängerst oder woanders unterschreibst, ist das im Unterbewusstsein eine kleine Befreiung. Vielleicht waren das die paar Prozente, die mir in den vergangenen Wochen noch gefehlt haben», begründete der 21-Jährige seine überragende Leistung in Leipzig. In der Bayer-Offensive war er der Spiritus Rector, der von keinem RB-Spieler gestellt werden konnte. Nicht nur seine klugen Pässe sorgten für Gefahr, er trug sich mit dem vorentscheidenden 2:1 auch selbst in die Torschützenliste ein.

Genau solche Typen sucht Löw für die WM. Beim Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio und dem Confed-Cup-Sieg in Russland zeigte er, wie wichtig er in der Auswahl sein kann. «Ich versuche jetzt weiter Gas zu geben. Alles andere kommt dann auch», sagte Brandt bescheiden.