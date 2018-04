Kellerduell : Einige Wolfsburg-Profis vor HSV-Spiel angeschlagen

Der VfL Wolfsburg hat auch vor dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit einigen Personalsorgen zu kämpfen.

24. April 2018, 18:30 Uhr

In Daniel Didavi, Sebastian Jung, Yannick Gerhardt, Josuha Guilavogui, Ignacio Camacho und Paul Jaeckel fehlten am Dienstag gleich sechs Spieler im Training. Allerdings besteht zumindest bei Didavi, Guilavogui und Camacho die Hoffnung, dass sie Trainer Bruno Labbadia am Samstag gegen seinen Ex-Club wieder zur Verfügung stehen.

Trotz der katastrophalen Leistung bei der 0:3-Niederlage in Gladbach und der sich dadurch zuspitzenden Situation im Tabellenkeller geht Defensivspieler Robin Knoche ohne Angst in das Duell mit dem HSV. «Wir sollten eher daran denken, was wir am Samstag gewinnen können», sagte Knoche am Dienstag. «Wenn wir gewinnen, sind es acht Punkte und dann sind wir vom HSV und Köln nicht mehr einholbar.»