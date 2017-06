Informationspflicht verletzt : Eintracht-Ärger über Meier wegen Knöcheloperation

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

«Irritiert sind wir aber darüber, dass wir erst am heutigen Tag genaue Informationen zur Verletzung erhalten haben. Der Spieler hat im Verletzungsfall eine klare Informationspflicht gegenüber seinem Arbeitgeber. Denen ist Alex nicht nachgekommen. Bei passender Gelegenheit werden wir das Gespräch hierzu mit dem Spieler suchen.»

Meier fällt aufgrund der Verletzung, die er sich beim Joggen im USA-Urlaub zugezogen hatte, rund zwei Monate aus. «Natürlich bin ich enttäuscht, dass mir so was passiert ist. Aber ich wollte auch so schnell wie möglich operiert werden, damit ich nicht so viel Zeit verliere und bald wieder fit bin», sagte Meier der «Bild»-Zeitung (Donnerstag).

Der 34-Jährige verpasst weitgehend die Saisonvorbereitung, die am 28. Juni mit nicht öffentlichen Leistungstests beginnt. Meier, der noch einen Vertrag bis zum Sommer 2018 besitzt, war bereits in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit wegen einer Fersenentzündung zwei Monate lang ausgefallen.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 20:13 Uhr