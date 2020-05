Zu Gast in München : Eintracht-Coach Hütter: Bayern «absolute Topmannschaft»

Eintracht Frankfurt reist mit großem Respekt zum Duell mit Rekordmeister FC Bayern München. «Das ist eines der schwersten Auswärtsspiele. Uns erwartet eine absolute Topmannschaft, gegen die wir überhaupt keine Fehler machen dürfen», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter.

von dpa

22. Mai 2020, 14:01 Uhr

Verzichten muss der hessische Fußball-Bundesligist in der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiterhin auf den verletzten Stürmer Goncalo Paciencia. Noch ungewiss ist der Einsatz von Kapitän David Abraham. Unabhängig vom Personal fordert Hütter von seinen Schützlingen einen konzentrierten und engagierten Auftritt. «Wenn die Leistung nicht stimmt, kann es in München sehr unangenehm werden», mahnte der 50 Jahre alte Österreicher.

«Es wird darauf ankommen, viel Gras zu fressen, viele Meter zu machen, auch ohne Ball, um so lange wie möglich die Null zu halten und nach Möglichkeit vorne den Lucky Punch zu setzen», sagte indes Eintracht- und Ex-Bayern-Profi Sebastian Rode vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.