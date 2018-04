Frankfurt gegen Hoffenheim : Eintracht-Coach Kovac: «Mit Sieg ist Platz sieben gefestigt»

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac hofft, gegen 1899 Hoffenheim den vorentscheidenden Schritt zum Einzug in den Europacup zu schaffen.

von dpa

06. April 2018, 14:44 Uhr

«Mit einem Sieg wäre Platz sieben wohl gefestigt», sagte der 46-Jährige am Freitag vor dem Duell des gastgebenden Bundesliga-Sechsten gegen den Siebten am Sonntag (18.00 Uhr). «Es wird aber ein sehr schweres Spiel.» Hoffenheim liege zwar hinter seinen Frankfurtern, «gehört aber sicher zu den ersten vier, fünf der Fußball-Bundesliga». In der Partie gegen die Kraichgauer kann Kovac auch auf Verteidiger Marco Russ bauen, der nach einer Zehen-Blessur wieder einsatzbereit ist.