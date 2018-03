Testspiel : Erfolgserlebnis: HSV schlägt Odense BK

Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat in einem Testspiel endlich mal wieder einen Sieg erleben dürfen. Der Tabellenletzte kam gegen den dänischen Erstligisten Odense BK zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0).

von dpa

22. März 2018, 16:34 Uhr

André Hahn (9.), der spielfreudige Lewis Holtby (18.) und Sejad Salihovic (75.) per Foulelfmeter erzielten die Treffer in dem Spiel, das auf einem Trainingsplatz der Hamburger stattfand. In der Bundesliga wartet der HSV seit 14 Partien auf einen Sieg.

Trainer Christian Titz musste auf sieben Nationalspieler verzichten, die in dieser und der nächsten Woche Länderspiele bestreiten. Außerdem fehlte der vorerst zur U21-Mannschaft abgeschobene Brasilianer Walace. Ansonsten gab Titz 19 Spielern Einsatzzeiten, darunter den beim Titz-Debüt gegen Hertha BSC (1:2) nicht berücksichtigten Dennis Diekmeier und Hahn. Auch die Talente Ogechika Heil (17) und Jonas David (18) durften sich bewähren.

Noch nicht mit dabei war Albin Ekdal. Der 28 Jahre alte schwedische Nationalspieler war nach längerer Verletzungspause in das Mannschaftstraining der Hanseaten zurückgekehrt.

Das nächste Punktspiel des HSV steht am 31. März beim VfB Stuttgart an. Vor den letzten sieben Spieltagen haben die Norddeutschen sieben Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Dem Bundesliga-Gründungsmitglied droht der erstmalige Abstieg.