Stürmer ist verletzt : FC Augsburg hofft auf baldige Rückkehr von Finnbogason

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hofft auf eine baldige Rückkehr seines verletzten Topstürmers Alfred Finnbogason.

von dpa

05. September 2018, 17:43 Uhr

«Es sieht besser aus als noch vor einem Monat. Ich bin mit seinem Fortschritt sehr zufrieden. Alfred wird bald auf dem Trainingsplatz stehen. Aktuell halte ich eine Rückkehr im Laufe des Septembers für realistisch», zitierte die «Bild»-Zeitung Manager Stefan Reuter.

Finnbogason fehlte zum Saisonstart wegen langwieriger Probleme an der Patellasehne im Knie. Am Mittwoch absolvierte er wieder eine Laufeinheit. «Alfred wird jetzt mit dem Rehatrainer Technikformen mit dem Ball machen, Laufbewegungen mit Richtungswechseln», erklärte Trainer Manuel Baum der «Augsburger Allgemeinen» die weitere Vorgehensweise. «Und je nachdem wie seine Patellasehne reagiert, wird er immer mehr integriert. Reagiert sie gut, kann es schnell gehen, wenn nicht, kann es länger dauern.»

Baum will bei dem 29-jährigen Isländer nichts riskieren. «Er soll in Ruhe wieder Tritt fassen, damit er schmerzfrei wird. Die Länderspielpause wird ihm gut tun», sagte Baum. Der FCA trifft in der Bundesliga am 15. September auf den FSV Mainz 05.