Innenband-Teilriss : FC Augsburg mehrere Wochen ohne Stammspieler Gouweleeuw

Der FC Augsburg muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw verzichten.

von dpa

30. Januar 2018, 09:07 Uhr

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erlitt der Niederländer in der Partie gegen den 1. FC Köln (1:1) einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie. Der 26-Jährige wird nicht operiert, sondern konservativ behandelt.

«Es ist schade, dass ich jetzt diese Verletzung erlitten habe, weil ich mich in dieser Saison richtig gut gefühlt habe», sagte Gouweleeuw, der bis zu seiner Auswechslung in Köln in dieser Spielzeit keine Bundesliga-Minute verpasst hatte. «Aber ich werde in den kommenden Wochen in der Reha alles geben, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und der Mannschaft wieder auf dem Platz helfen zu können.»