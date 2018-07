Testspiel : FC Augsburg verliert gegen Gladbach mit 1:2

Der FC Augsburg hat die erste Testspielniederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison kassiert. Die Schwaben verloren mit 1:2 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach.

von dpa

26. Juli 2018, 21:24 Uhr

Sergio Córdova brachte die Augsburger vor 2500 Zuschauern in Rottach-Egern in Führung (23. Minute). Nach dem Seitenwechsel drehten Tobias Strobl (64.) und Jonas Hofmann (66.) das Spiel. Nach drei Siegen und einem Remis war es die erste Niederlage in der Vorbereitung für den FCA. In der Bundesliga treffen die beiden Teams am zweiten Spieltag aufeinander.

Die Augsburger absolvieren von Freitag an ein zweites Trainingslager in der Saisonvorbereitung. Das Team von Trainer Manuel Baum bringt sich in Längenfeld in Österreich weiter in Form.

Die WM-Teilnehmer Alfred Finnbogason und Ja-Cheol Koo waren beim Test nicht dabei. Für den Isländer und den Südkoreaner stand am Donnerstag ein Laktattest an. Finnbogason war bei der Fußball-WM in Russland dreimal zum Einsatz gekommen, Koo zweimal. Nach dem 1:1 durch Finnbogasons Tor gegen Argentinien gab es gegen Nigeria und Kroatien zwei Niederlagen für die Isländer. Koo verlor mit Südkorea 0:1 gegen Schweden und siegte 2:0 gegen Deutschland.