9:1 gegen FSV Erlangen-Bruck : FC Bayern gewinnt Testspiel deutlich

Von den fünf etablierten Profis, die Trainer Carlo Ancelotti aufbot, traf Kingsley Coman doppelt. Neben dem Franzosen liefen noch die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller, die Spanier Juan Bernat und Javi Martinez, Aushilfs-Torhüter Tom Starke sowie etliche Nachwuchsspieler auf.

Von Montag an steht den Münchnern dann wieder der Großteil des Profikaders zur Verfügung, wenn etliche Nationalspieler wie Robert Lewandowski, David Alaba oder Arjen Robben nach Sonderurlauben an der Säbener Straße zurückerwartet werden. Rekord-Neuzugang Corentin Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro verpflichtet worden war, steht vor seinem ersten Auftritt in München. Vor dem Nachmittagstraining wird der Franzose auf einer Pressekonferenz (13.30 Uhr) vorgestellt.

erstellt am 09.Jul.2017 | 19:08 Uhr