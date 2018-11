Nach Fan-Protest : FC Bayern künftig immer in rot-weißen Heimtrikots

Der FC Bayern hat auf die Proteste der Fans reagiert und will ab nächster Saison auf farbliche Abwechslung bei den Heim-Trikots verzichten.

von dpa

26. November 2018, 18:59 Uhr

Der deutsche Fußball-Rekordmeister teilte mit, dass «zukünftig für die Hauptspielkleidung, bestehend aus Trikot, Hosen und Stutzen (sogenanntes Home-Trikot), ausschließlich die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß verwendet werden».

In dieser Saison spielen die Münchner in blau-roten Trikots und teils in dunkelblauen Hosen, wogegen die Anhänger unter anderem mit Stadionbannern regelmäßig protestierten. Für Aufregung sorgten die Bayern zuletzt auch mit ihrem mintgrünen Auswärtsoutfit.