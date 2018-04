USA-Reise : FC Bayern testet im Sommer gegen PSG, Man City und Juventus

Der FC Bayern München wird bei seiner USA-Reise in der Vorbereitung auf die neue Saison Testspiele gegen den englischen Meister Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola und den italienischen Rekordchampion Juventus Turin bestreiten. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

von dpa

17. April 2018, 16:58 Uhr

Vor dem Trip nach Übersee vom 23. bis 30. Juli steht im Rahmen des International Champions Cups zudem eine Partie gegen Paris Saint-Germain in Klagenfurt auf dem Programm. Ein Datum für das Match ist noch offen. Das Spiel gegen Juve steigt am 25. Juli in Philadelphia, drei Tage später treffen die Münchner in Miami auf den Premier-League-Champion ManCity.