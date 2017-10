Leihspieler : Frankfurt will Marius Wolf fest verpflichten

Frankfurt/Main (dpa) – Nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Spielen will Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den Mittelfeldspieler Marius Wolf langfristig an sich binden. Bislang ist der 22-Jährige nur von Hannover 96 ausgeliehen. Die Eintracht kann ihn jedoch nach dieser Saison fest verpflichten.