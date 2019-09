Ehemaliger Nationaltrainer : Franz Beckenbauer schaut in Sinsheim zu

Fußball-Weltmeister als Spieler und als Trainer - und an diesem 6. Spieltag der Bundesliga auch mal wieder Zuschauer im Stadion.

von dpa

28. September 2019, 16:38 Uhr

Franz Beckenbauer hat sich nicht etwa das Spiel seines FC Bayern bei Aufsteiger SC Paderborn, sondern das Duell zwischen 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach in Sinsheim angesehen. Auf einem Foto, das die TSG via Twitter veröffentlichte, war Beckenbauer gemeinsam mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp zu sehen. «Hoher Besuch in der PreZero Arena!», schrieb der Verein zu der Nachricht.