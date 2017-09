Wegen Reisestress : Gisdol sieht Einsatz von Stürmer Wood gegen Leipzig kritisch

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

«Er fliegt fast um die halbe Welt. Wir müssen uns genau anschauen, wie fit er am Donnerstag ist», sagte der Coach des Bundesligisten. In der WM-Qualifikation wurde der Stürmer am Dienstag in Honduras in der 73. Minute eingewechselt und erzielte den 1:1-Endstand.

Den frühen Spieltermin bezeichnete Gisdol als «nicht optimal». «Mein Kollege in Leipzig hat das gleiche Problem, obwohl er nur Überflieger und keine Überseeflieger hat», sagte der 48-Jährige in Richtung RB-Trainer Ralph Hasenhüttl.

Eine Alternative für Wood könnte Sven Schipplock sein. Der Schwede Albin Ekdal und der Grieche Kyriakos Papadopoulos seien fit von ihren Nationalteams zurückgekehrt. «Ich bin zuversichtlich, dass sie Freitag einsatzfähig sind», meinte Gisdol. Den gesperrten Mergim Mavraj wird Gideon Jung vertreten. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Nicolai Müller und Aaron Hunt wollte er sich noch nicht definitiv auf Vertreter festlegen: «Wir haben aber einige Optionen in der Offensive.» Bisher sind 46 000 Tickets verkauft.

Der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen glaubt unterdessen nicht an überzogene Erwartungen im HSV-Umfeld nach dem Start mit sechs Punkten: «Es gibt keine Euphorie.» Die Fans hätten in den vergangenen Jahren ein großes Realitätsbewusstsein angenommen. Bruchhagen: «Ich erwarte ein ganz schweres Spiel gegen Leipzig.»

