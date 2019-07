Testspiele : Gladbacher Neuzugang Lainer trifft - Mainz siegt weiter

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Testspiel über 90 Minuten unter dem neuen Trainer Marco Rose gewonnen. Der Bundesliga-Fünfte setzte sich gegen den türkischen Meisterschaftszweiten Basaksehir FK mit 5:1 (3:1) durch.

von dpa

17. Juli 2019, 20:31 Uhr

Die Treffer in der Kufstein Arena erzielten Neuzugang Stefan Lainer (8.), Laszlo Benes (29.), Michael Cuisance (42.), Jacob Italiano (47.) und Raffael (85.). Für die Türken traf Mevlut Erdinc (22.). Innerhalb des Trainingslagers am Tegernsee treffen die Gladbacher in einem weiteren Testspiel am Samstag in Rottach-Egern (17.30 Uhr) auf den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano.

Indes ist der FSV Mainz 05 auch im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung ohne Gegentor geblieben. Im Rahmen des Trainingslagers in Grassau besiegten die Rheinhessen im österreichischen Schwaz den spanischen Erstliga-Absteiger Rayo Vallecano mit 2:0 (1:0). Die Treffer für das Team von Trainer Sandro Schwarz erzielten vor 505 Zuschauern Robin Quaison (9. Minute) und Jean-Philippe Mateta (67.).

Mateta, Jonathan Burkardt, Aaron Martin und Karim Onisiwo vergaben ein höheres Ergebnis. Die Spanier forderten die Mainzer im ersten ernsthaften Test, waren im Angriff aber harmlos. U23-Torhüter Finn Dahmen hielt in der 82. Minute noch einen Foulelfmeter von Tiago Manuel Dias. Beide Teams wechselten zur Pause das komplette Personal. Negativ für den FSV: Nachwuchs-Stürmer Cyrill Akono zog sich kurz vor der Pause eine Verletzung am rechten Knie zu, deren Schwere noch nicht bekannt ist.