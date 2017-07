Kalou angeschlagen : Gleich drei Hertha-Keeper fehlen im Training

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Während Jarstein lediglich wegen Übelkeit den Schenckendorffplatz verließ, habe Klinsmann Knieprobleme, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai mit. Zudem zog sich der etatmäßige zweite Torhüter Thomas Kraft eine Blessur an der Nase zu. «Vielleicht ist die Nase gebrochen», sagte Dardai.

Wann das Trio ins Training zurückkehrt, steht noch nicht fest. In Leon Schaffran und Leon Brüggemeier nahmen zwei Torhüter aus der U23 des Hauptstadtclubs an der Übungseinheit der Profimannschaft teil. «Gott sei Dank gibt es die beiden Leons, die heute eine gute Leistung gebracht haben», sagte Dardai.

Auch Angreifer Salomon Kalou fehlte beim Training. «Er hat Rückenprobleme und muss ein paar Tage pausieren, das ist schade», sagte Dardai. Sebastian Langkamp und Davie Selke absolvierten jeweils nur eine individuelle Einheit. Langkamp habe Wadenprobleme, könne aber möglicherweise am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren und am Freitag das Testspiel beim Oberligisten Anker Wismar bestreiten, erklärte der Hertha-Coach. Auch Selke, der erst zu Wochenbeginn aus seinem verlängerten Urlaub zurückkehrte, stehe in Wismar vielleicht schon für eine Spielhälfte zur Verfügung, fügte der Ungar hinzu.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 13:10 Uhr