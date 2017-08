Schiedsrichter-Debatte : Gräfe zu Kritik an Fandel und Krug: Geht um die Sache

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Gräfe unterstrich in der «Bild am Sonntag», er habe nichts gegen Fandel und Krug und keine persönlichen Motive für seine Äußerungen. In einem Interview des «Tagesspiegel» hatte der Berliner den beiden Funktionären vorgeworfen, die Schiedsrichter-Liste nicht vorrangig nach Leistung aufgestellt zu haben. Beide hätten die Liste so zusammengebastelt, wie sie es wollten.

«Mir geht es um die Sache. Diese Vetternwirtschaft sollte aufhören», unterstrich Gräfe in der «Bild am Sonntag». Er habe Fandel und Krug seine Kritik auch schon persönlich mitgeteilt, aber es habe sich nichts geändert. Erst mit der Amtsübernahme von Lutz-Michael Fröhlich habe es einen Neuanfang gegeben, seitdem sei die Stimmung unter den Schiedsrichtern besser geworden.

Fröhlich wies erneut Gräfes öffentliche Schelte zurück, die auch den Aufstieg von FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer - wie Gräfe und Fröhlich aus Berlin - einbezogen hatte. «Manuel ist etwas zu weit gegangen. Man darf seine Kollegen nicht öffentlich attackieren», unterstrich Fröhlich in der «Bild am Sonntag». Er hatte sich zuvor schon in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes ablehnend geäußert.

Gräfe ist trotz seiner Äußerungen weiterhin für das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt am Sonntag angesetzt.

Beitrag in der "Bild am Sonntag" hinter Bezahlschranke

Profil Gräfe auf DFB-Homepage

Interview Gräfe im "Tagesspiegel"

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 08:38 Uhr