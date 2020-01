BVB-Neuzugang : Haaland bereit für Einsatz in Augsburg: «Mir geht es gut»

Borussia Dortmunds neuer Star-Stürmer Erling Haaland ist bereit für den Rückrundenstart am 18. Januar beim FC Augsburg.

von dpa

10. Januar 2020, 14:46 Uhr

«Es ist viel besser jetzt. Mir geht es gut», sagte der 19 Jahre alte Norweger in Marbella bei seiner offiziellen Vorstellung als BVB-Profi. Das Sturm-Talent war nach seinem Wechsel von RB Salzburg erst einen Tag zuvor aufgrund von Knieproblemen ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Freitag machte er die Vormittagseinheit im Trainingslager in Andalusien nur in Teilen mit. Dennoch hofft er, bereits am Samstag in den Testspielen gegen Feyenoord Rotterdam oder den FSV Mainz 05 zum Einsatz zu kommen.