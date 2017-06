Vorbereitung auf Erste Liga : Hannover 96 reist zum Trainingslager nach St. Peter Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Ein zweites Trainingslager bezieht Hannover vom 22. bis zum 31. Juli in Velden am Wörthersee. Trainingsauftakt des Erstliga-Rückkehrers ist bereits am 26. Juni.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 18:34 Uhr