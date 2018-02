Bundesliga : Hannover 96: Verlängerung mit Trainer nach Klassenerhalt

Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 will im Falle des Klassenerhalts den Vertrag mit Trainer André Breitenreiter verlängern. «Zunächst wollen wir die Saison sichern, dann werden wir uns mit ihm unterhalten», sagte Manager Horst Heldt der «Bild».

von dpa

13. Februar 2018, 17:36 Uhr

Mit 31 Punkten ist der Aufsteiger auf dem besten Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt. Der im März vergangenen Jahres verpflichtete Breitenreiter hat derzeit einen bis 2019 laufenden Kontrakt.

Indes haben Kapitän Edgar Prib und Jonathas nach längeren Pausen am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Prib hat wegen eines Kreuzbandrisses noch kein Saisonspiel bestritten. Stürmer Jonathas hatte wegen einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen pausiert. Für das Spiel am Samstag in Köln kommen die beiden Spieler noch nicht in Frage.

Hoffnung hat Breitenreiter hingegen bei Pirmin Schwegler und Waldemar Anton, die am ersten Tag der neuen Trainingswoche fehlten. Anton leidet an einem grippalen Infekt. Der zuletzt wegen Rückenschmerzen fehlende Schwegler absolvierte eine individuelle Einheit.