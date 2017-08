Spielabbruch : Hannover 96 verurteilt erneute Fan-Randale

vergrößern 1 von 1 Foto: Richard Sellers 1 von 1

«Hannover 96 ist alles andere als begeistert davon, dass das letzte Testspiel vor Beginn der Pflichtspiele aufgrund von Fanvergehen abgebrochen worden ist», teilte der Aufsteiger auf seiner Internetseite mit.

Clubchef Martin Kind wollte sich dagegen nicht weiter zu den Vorfällen in England äußern. «Ich habe noch keine Kenntnis von den genauen Abläufen. So lange möchte ich nichts sagen», sagte der 73-Jährige, der nicht mit nach Burnley gefahren war. Der Unternehmer steht bei Teilen des 96-Anhangs wegen dessen geplanter Übernahme der Mehrheitsanteile an der Profigesellschaft in der Kritik. Auch in Burnley wurde der abwesende Clubchef beschimpft.

Im Laufe des Spiels entlud sich dann die Gewalt einiger 96-Chaoten. Nach dem versuchten Sturm des Burnley-Fanblocks wurde das Spiel beim Stand von 1:0 für den Premier-League-Club abgebrochen. Burnleys Trainer Sean Dyche sprach von «einer Schande». 96 schrieb weiter: «Unsere Haltung ist klar: Hannover 96 verurteilt die Vorfälle im Stadion und distanziert sich vehement von jeder Art von Gewalt.»

In der Vergangenheit war es immer wieder zur Ausfällen von Teilen des 96-Anhangs gekommen. Nach dem Wiederaufstieg hatten Chaoten am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison Teile des Stadions in Sandhausen beschädigt. Auch bei einigen Testspielen in der Sommerpause war es zu Zwischenfällen gekommen.

96 zu Vorkommnissen in Burnley

Polizei-Statement - englisch

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 10:45 Uhr