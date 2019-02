Trotz Abstiegskampf : Hannover-Boss Kind versichert: Heldt bleibt bis 2021

Hannovers Clubchef Martin Kind hat trotz der sportlich prekären Situation des Fußball-Bundesligisten Manager Horst Heldt den Rücken gestärkt.

von dpa

17. Februar 2019, 13:31 Uhr

«Er hat noch einen Vertrag bis 2021, den wird er erfüllen», sagte der 96-Präsident am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». Nach der Entlassung von Trainer André Breitenreiter vor drei Wochen war auch Heldt in die Kritik geraten, da er für den Spielerkader des Tabellen-17. verantwortlich ist.

Für den Sommer haben die Niedersachsen bereits Ex-Profi Jan Schlaudraff als Assistent der Sportlichen Leitung verpflichtet. «Wir müssen uns dort breiter aufstellen», erklärte Kind.