DFB-Reise nicht gefährdet : Havertz nicht in Leverkusens Startelf

Nationalspieler Kai Havertz steht wegen Magenproblemen nicht in der Startelf von Bayer Leverkusen im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen.

von dpa

17. März 2019, 13:30 Uhr

Der 19-Jährige sitzt aber auf der Bank. Seine Reise zur Fußball-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen Serbien am Mittwoch in Wolfsburg und in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande am kommenden Sonntag in Amsterdam ist nach Vereinsangaben nicht gefährdet.