Vor Saisonauftakt : Heldt rechnet mit neuem Vertrag für 96-Coach Breitenreiter

Hannovers Manager Horst Heldt rechnet weiter mit einer Vertragsverlängerung von 96-Coach André Breitenreiter noch vor dem Saisonauftakt.

von dpa

06. August 2018, 13:43 Uhr

«Wir sind in guten Gesprächen mit der klaren Ausrichtung, dass wir den Vertrag mit André verlängern wollen. Da sind wir einen guten Schritt weiter, können aber noch keine Vertragsverlängerung verkünden», sagte Heldt am Montag während des Trainingslagers des Fußball-Bundesligisten am Wörthersee. «Wir sind im Detail noch nicht fertig - aber auf einem sehr guten Weg.»

Breitenreiter steht in Hannover noch bis Ende Juni 2019 unter Vertrag, die Niedersachsen wollen den Trainer aber längerfristig binden. Dafür fordert der Coach aber unter anderem weitere neue Spieler, womit sich Heldt und 96-Boss Martin Kind bislang noch schwer tun.

Breitenreiter will vor allem einen weiteren Innenverteidiger, vor allem nach der schweren Kreuzbandverletzung von Timo Hübers. «Dadurch müssen wir etwas machen», sagte nun auch Heldt. Allerdings will er keinen Schnellschuss. «Da gilt es, nicht nur die kommende Saison, sondern auch die nächsten Spielzeiten zu betrachten», sagte Heldt. Hannover startet am 25. August bei Werder Bremen in die neue Saison.