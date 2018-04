Confed-Cup-Sieger : Henrichs irritiert von angeblichem Bayer-Interesse an Weiser

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hat sich irritiert über das angebliche Interesse seines Vereins Bayer Leverkusen an Mitchell Weiser von Hertha BSC gezeigt.

von dpa

12. April 2018, 12:16 Uhr

«Das ist natürlich nicht gerade schön zu hören. Wenn das stimmen sollte, dass man sich um einen anderen Spieler bemüht, macht man sich schon Gedanken», sagte Henrichs, wie Weiser Rechtsverteidiger, dem Fachmagazin «kicker».

Auf die Frage, ob er einen Vereinswechsel plane, reagierte der 21-jährige Henrichs ausweichend: «Was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt noch hier spiele, oder besser, dass ich hier spiele, und Mitch in Berlin. Dass ich mich auf mich und die Mannschaft konzentriere und dafür mein Bestes abrufen muss. Und das mache ich.»

Henrichs ist bei Bayer aktuell kein Stammspieler. In den vergangenen sechs Begegnungen stand er nie in der Startelf. Im Winter hatte RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung des Confed-Cup-Siegers. Bayer hatte einen Wechsel jedoch abgelehnt.