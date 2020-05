FC Augsburg : Herrlich verließ Hotel-Quarantäne wegen Zahnpasta-Einkauf

Trainer Heiko Herrlich hat vor seinem Debüt beim FC Augsburg von einem Erlebnis außerhalb der Hotel-Quarantäne berichtet.

von dpa

14. Mai 2020, 17:31 Uhr

«Wir sind im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Es gibt aber Situationen, die es einfach erfordern», erzählte der 48-Jährige, nachdem er sich unter anderem zu seinem Start beim Fußball-Bundesligisten und der Verunsicherung in Zeiten der Corona-Krise geäußert hatte. «Ich habe keine Zahnpasta, die ist am Ausgehen, und keine Hautcreme mehr gehabt, und dann bin ich mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen.» Dort konnte sich Herrlich dann eindecken.

Im DFL-Konzept zur Fortsetzung des Spielbetriebs in der Corona-Krise steht neben diversen Maßgaben geschrieben: «Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten 7 Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird.»