Bundesliga : Herthas Duda konkretisiert Wechselwunsch: «Ich will weg»

Der frühere Stammspieler Ondrej Duda sieht unter Jürgen Klinsmann keine Chance mehr für sich bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC und konkretisiert seinen Wechselwunsch im Winter.

von dpa

02. Januar 2020, 09:12 Uhr

«Ich habe für mich bereits entschieden zu gehen - nicht, weil ich nicht bleiben möchte, sondern weil sie nicht wollen», sagte der 25 Jahre alte Slowake dem «Kicker». «Ich will weg. Ich ändere meine Meinung nicht. Wenn dich jemand nicht will, ist es nicht möglich, zu bleiben.»

Der slowakische Nationalspieler war in der Vorsaison mit elf Toren und sechs Vorlagen noch bester Scorer der Berliner. Diese Saison kommt er nur auf einen Assist und ist noch ohne eigenen Treffer. Duda wurde in der Hinrunde bereits vom damaligen Trainer Ante Covic mehrfach auf der Ersatzbank gelassen, in den fünf Partien unter dessen Nachfolger Klinsmann stand er viermal nicht im Kader. «Ich bin einfach nur enttäuscht, einige Leute haben mich enttäuscht», sagte Duda.

Schon zuletzt hatte er erklärt, unzufrieden zu sein und dabei erste Wechselgedanken geäußert. Es sei «gut möglich», dass Duda den Club verlasse, hatte Klinsmann zuletzt beim öffentlichen Trainingsauftakt gesagt. Duda ist seit 2016 bei Hertha, erst im vergangenen Sommer verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig.