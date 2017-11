Lewandowski-Ersatz : Heynckes reserviert in Stürmer-Frage: «Wen willst du holen?»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

16.Nov.2017

«Konkret» sei darüber mit den Vereinsverantwortlichen nicht gesprochen worden, sagte der 72-Jährige dem «kicker». Heynckes stellt nach eigener Aussage «sehr hohe Ansprüche» an einen potenziellen Zugang im Angriff, der hohe sportliche Qualität besitzen und auch schnell integrierbar sein müsse. «Einen Südamerikaner, der nicht deutsch spricht, will ich nicht», stellte der Trainerrückkehrer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg klar. «Wen willst du im Winter holen?»

Heynckes verwies vielmehr auf den vielseitigen Offensivmann Thomas Müller, der beim FC Bayern auch in der Sturmmitte aushelfen kann. Der 28-Jährige macht nach seinem Muskelfaserriss weiter Fortschritte zum Comeback.

Zuletzt hatte Lewandowski selbst einen Ersatz für sich ins Gespräch gebracht. «Es wäre sicherlich eine Option, einen jungen, hungrigen Stürmer zu holen, der hinter einem erfahrenen Profi noch lernen will», sagte der 29-Jährige der «Sport Bild».

