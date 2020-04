Bundesligaclubs im Halbfinale : Historischer UEFA-Cup-Erfolg - «Richtig gut gemacht»

Der deutsche Fußball hatte in den 70er Jahren seine Blütezeit. Die Nationalmannschaft gewann 1972 und 1974 EM und WM, die Bundesligaclubs feierten Erfolge im Europapokal. In der Saison 1979/80 standen gleich vier deutsche Clubs im UEFA-Cup-Halbfinale.

Christian Kulik erinnert sich noch gut an den historischen Frühling 1980. «Da hat der deutsche Fußball seine Aufgabe erledigt. Wir hatten begriffen, wie es international zu spielen gilt», sagte der damalige Kapitän von Borussia Mönchengladbach.

Vor 40 Jahren, am 8. und 9. April, hatte der Bundesliga-Fußball Geschichte geschrieben. Erstmals stellten vier deutsche Clubs das komplette Teilnehmer-Feld im UEFA-Cup-Halbfinale. Der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie der VfB Stuttgart und Gladbach kämpften damals im April um die Finalteilnahme.

«Wir standen ja damals fast in jedem Jahr in einem Finale», sagte der heute 67 Jahre alte Kulik, der 1980 mit den Gladbachern um den jungen Lothar Matthäus und Trainer-Debütant Jupp Heynckes gegen den späteren Sieger Eintracht Frankfurt in die beiden Endspiele einzog. Beim 3:2-Hinspielerfolg gelangen dem technisch versierten Mittelfeldspieler gleich zwei Tore. «Darum kann ich mich daran auch gut erinnern, eigentlich war ich ja mehr der Vorbereiter», sagte Kulik der Deutschen Presse-Agentur. «Aber im Rückspiel haben wir es dann versemmelt.» Die Hessen gewannen durch ein spätes Tor des eingewechselten Fred Schaub mit 1:0 und wurden dank der Auswärtstreffer Cup-Sieger.

Den eigentlichen Coup landeten die Frankfurter allerdings im mit 5:1 gewonnenen Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München. Der ehemalige Frankfurter Mittelfeldspieler und damalige Bayern-Profi Wolfgang Kraus hatte seine Mitspieler gewarnt. «Ich wusste, dass die Eintracht, die einzige Mannschaft in Deutschland ist, die es fertigbringen könnte, uns so zu schlagen», sagte Kraus. Auch Münchens Trainer Pal Csernai musste die Leistung der Hessen anerkennen. «Es war eine großartige Leistung der Eintracht», befand er.

Gerade die Bayern hatten als dreimaliger Landesmeisterpokal-Sieger von 1974 bis 1976 für deutschen Glanz auf der Europapokalbühne gesorgt. Aber auch andere Bundesligaclubs spielten sich international in den Blickpunkt. Insgesamt neun Europapokal-Endspiele zwischen 1973 und 1979 erreichten die Bundesligaclubs. Die Gladbacher gewannen dabei den UEFA-Cup 1975 und 1979, der Hamburger SV siegte 1977 im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger.

Für Kulik, der mit Borussia auf dem Weg ins 80-er Finale Inter Mailand und Michel Platinis AS Saint Etienne ausschalten konnte, war es auch eine Frage des spielerischen Niveaus der ausländischen Konkurrenz. «Hätten die ausländischen Clubs mehr Qualität gehabt, wären wir da nicht zu viert eingezogen. Im Jahr zuvor war es mit drei deutschen Halbfinalisten ja auch schon außerordentlich. Die deutschen Clubs haben es richtig gut gemacht, da muss bei den ausländischen Vereinen einiges schief gelaufen sein», meinte Kulik.

Eine ähnliche Dominanz der Bundesligaclubs kann sich der frühere Gladbacher in der heutigen Zeit nicht vorstellen. «Heute wären wir ja schon froh, wenn ein deutsches Team ins Europa-League-Halbfinale kommt. Es gab auch Zeiten, in denen das Interesse der deutschen Clubs an dem Wettbewerb nicht so groß war. Aber das hat sich zum Glück geändert wie die internationalen Spiele der letzten Jahre von Gladbach und Frankfurt zeigen», sagte Kulik.