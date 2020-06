FC Bayern München : Hoeneß glaubt ans Triple: «Gute Chance, alles zu gewinnen»

Uli Hoeneß traut seinem FC Bayern München nach dem Gewinn des 30. Meistertitels unter Anleitung von Trainer Hansi Flick auch das Triple zu.

28. Juni 2020, 22:32 Uhr

«Wenn unsere Mannschaft die Form konservieren kann, haben wir eine gute Chance, wirklich alles zu gewinnen», sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Fernsehens mit Blick auf das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am kommenden Samstag in Berlin sowie die Fortsetzung der Champions League im August mit einem Endturnier in Lissabon.

Hoeneß lobte Flick und die Spieler für die Leistungen beim Gewinn des achten Meistertitels nacheinander im Geisterspielbetrieb wegen der Corona-Pandemie. Man müsse im Verein «Mannschaft und Trainer sehr dankbar sein, dass sie die Fahne so hochgehalten haben in schwierigen Zeiten», sagte der langjährige Manager und Präsident stolz. Das Triple gewannen die Bayern bislang einmal unter Trainer Jupp Heynckes 2013.

