Heimspiel gegen Hamburg : Hoffenheim ohne Personalsorgen - Abwehrchef Vogt wieder fit

1899 Hoffenheims Cheftrainer Julian Nagelsmann kann vor der Partie gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr) personell aus dem Vollen schöpfen.

von dpa

12. April 2018, 13:08 Uhr

«Mit Ausnahme von Dennis Geiger sind alle an Bord», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten. Dies gelte auch für Abwehrchef Kevin Vogt, der an einem Magen- und Darm-Virus erkrankt war.

Ob der nach neunwöchiger Pause bei Eintracht Frankfurt (1:1) erstmals eingesetzte Nationalspieler Kerem Demirbay für einen Startelf-Einsatz gegen den HSV infrage kommt, ließ Nagelsmann offen: «Grundsätzlich ist er ein Kandidat, aber es liegt an ihm.»

In dieser Woche war bekannt geworden, dass Serge Gnabry die Kraichgauer im Sommer wieder in Richtung Bayern München verlassen wird. «Die Ausleihe läuft am 30. Juni aus. Worauf sich der FC Bayern dann freuen kann, sollen sie selbst herausfinden», sagte Nagelsmann. Die Bayern hatten Gnabry im vergangenen Sommer von Werder Bremen verpflichtet und ihn gleich an Hoffenheim weiter verliehen.

Viel Lob gab es von Nagelsmann für den abstiegsbedrohten HSV und seinen neuen Trainer Christian Titz, die nach dem 3:2 gegen Schalke mit gestärktem Selbstvertrauen anreisen. «Die Hamburger haben mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Hertha unter dem neuen Trainer gute Spiele gemacht», meinte er. Dass man den HSV wie zuvor Köln mit 6:0 besiegen könne, glaube er eher nicht: «Probieren tun wir es auf jeden Fall.»