Bundesliga : Hoffenheimer Wagner kehrt gegen Freiburg zurück

«Sandro wird zurückkommen und heute wieder trainieren», sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Rückreise der Kraichgauer nach der 1:2-Niederlage in der Europa League beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad. Dort hatte Hoffenheim auf gleich neun Spieler verzichten müssen, darunter den erkrankten Wagner. Bei Vogt musste nach dem Spiel am Donnerstagabend eine Platzwunde am Schienbein genäht werden.

Bei dessen Nebenmann Benjamin Hübner ist Nagelsmann «ganz guter Dinge», dass er nach seinen muskulären Problemen wieder fit ist. Hingegen wird U21-Europameister Nadiem Amiri (Fußprellung) wohl weiter fehlen, er musste in der Heimat das Training abbrechen.

«Die Personalsituation wird auf jeden Fall wieder besser», sagte Nagelsmann und warnte vor den Freiburgern: «Das wird ein taktisch anspruchsvolles Spiel. Christian (Streich) lässt sich immer was einfallen.»

