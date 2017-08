Im kommenden Sommer ablösefrei : Hradecky lehnt Frankfurter Angebot ab und bleibt bis 2018

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Das gaben Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner bekannt. «Das war für unsere Verhältnisse ein Top-Angebot. Wir werden das Angebot jetzt zurückziehen. Und wir können ausschließen, dass wir ihn vor dem Ende der Wechselfrist am 31. August noch abgeben werden», sagte Bobic. «Lukas hat noch ein Jahr Vertrag bei uns. Er hat uns auch gesagt, dass er weiter alles für die Eintracht geben wird.»

Der Vertragspoker zwischen der Eintracht und dem finnischen Nationalkeeper dauert bereits seit Monaten. Hradeckys Kontrakt in Frankfurt läuft 2018 aus, der 27-Jährige möchte in Zukunft deutlich mehr Geld verdienen als bisher. Der Verein könnte nur noch in diesem Jahr eine Ablösesumme für Hradecky erhalten, geht jetzt aber das Risiko ein, ihn im Sommer 2018 ablösefrei zu verlieren.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 13:32 Uhr