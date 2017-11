Gegen VfB Stuttgart : HSV erstmals mit 17-jährigem Arp in der Startelf

Fußball-Bundesligist Hamburger SV spielt erstmals in dieser Saison mit Junioren-Nationalspieler Jann-Fiete Arp. Der 17 Jahre alte Mittelstürmer steht am Samstag in der Partie gegen den VfB Stuttgart in der Startelf.