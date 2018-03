28. Spieltag : HSV: Titz setzt gegen VfB auf drei Spieler aus zweitem Team

Fußball-Trainer Christian Titz setzt im Auswärtsspiel des Hamburger SV beim VfB Stuttgart wie erwartet auf Spieler der zweiten Mannschaft.

von dpa

31. März 2018, 15:20 Uhr

In der Startelf für die Partie stehen neben Verteidiger Stephan Ambrosius auch die Mittelfeldspieler Mohamed Gouaida und Matti Steinmann. Steinmann spielte in der Bundesliga bereits gegen Hertha BSC von Beginn an. Innenverteidiger Rick van Drongelen sitzt zunächst nur auf der Bank. Stürmer Jann-Fiete Arp ist ebenfalls Ersatz.

Beim VfB Stuttgart reagiert Trainer Tayfun Korkut auf die Sperre von Andreas Beck mit Marcin Kaminski in der Startelf.