Im Trainingslager : HSV vereinbart Tests gegen FC Malaga und SC Freiburg

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 16:45 Uhr

Die Hanseaten, die am Neujahrstag zu einem einwöchigen Vorbereitungs-Camp nach Jerez de la Frontera aufbrechen, treten am 4. Januar gegen den spanischen Erstligisten FC Malaga an, teilte der Club mit.

Am 7. Januar geht es für die Norddeutschen in Cádiz gegen den Liga-Rivalen SC Freiburg, ehe der HSV-Tross am 8. Januar in die Hansestadt zurückreist. Bereits am 13. Januar steht für den Tabellen-17. das Rückrunden-Auftaktmatch beim FC Augsburg an.