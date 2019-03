Trainer Schalke 04 : Huub Stevens: Zweite Chance für suspendierten Bentaleb

Schalkes Interimstrainer Huub Stevens will seinem zuletzt suspendierten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb eine neue Chance geben.

von dpa

28. März 2019, 05:50 Uhr

«Die Hintergründe gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber eines kann ich sagen: Auch Nabil wird eine zweite Chance bekommen», wird der 65-Jährige in einem Interview des «Kicker» zitiert. «Aber er allein muss die Tür öffnen.» Stevens hatte Bentaleb aus dem Profikader gestrichen, weil er beim vergangenen Heimspiel gegen Leipzig nicht im Stadion war. Dieses Fehlen hatte Bentaleb mit der Geburt seiner Zwillinge begründet.

Stevens sprach auch über einen möglichen Abstieg mit Schalke. «Natürlich denkt man darüber nach», sagte er. Aber «Angst ist der falsche Ratgeber. Genau das sage ich auch meinen Spielern. Sie sollen weder ängstlich noch überheblich sein.» Stevens hatte den FC Schalke 04 nach der Trennung des Clubs von Coach Domenico Tedesco am 14. März übernommen. Im ersten Spiel des Trainer-Rückkehrers verlor seine Mannschaft am 26. Spieltag 0:1 gegen RB Leipzig. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga liegt Schalke auf dem 15. Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Am 30. März (15.30 Uhr) spielen die Gelsenkirchener in einem direkten Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf bei Hannover 96.