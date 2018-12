Ehemaliger BVB-Coach : Klopp: «Dortmund hat nur die Bayern im Nacken»

Fußballtrainer Jürgen Klopp hat sich lobend über seinen Ex-Club Borussia Dortmund und dessen Coach Lucien Favre geäußert.

von dpa

29. Dezember 2018, 11:12 Uhr

«Es war klar, dass Lucien ein toller Trainer ist. Aber die Art und Weise war beeindruckend. Im Juli/August haben wir sicher die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, hoppla», sagte der Trainer des englischen Spitzenreiters FC Liverpool in einem Interview der «Bild»-Zeitung.

Zum Vergleich der Situation von Bundesliga-Tabellenführer BVB und seines Clubs meinte er: «Sich mit Manchester City, Tottenham oder Arsenal auseinanderzusetzen oder nur - in Anführungsstrichen - die Bayern im Nacken zu haben, ist schon ein Unterschied.»

Mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale, in dem Liverpool auf die Münchner trifft, betonte er, dass er sich «auf das beste Bayern vorbereiten» müsse: «Und das, was wir in den letzten zwei, drei Wochen vor der Winterpause gesehen haben, ist ja wieder ganz stark. Im Übrigen gäbe es nichts Schlimmeres als einen angeschossenen Löwen.»