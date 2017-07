PR-Termine : Klose begleitet FC Bayern nach Asien

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler werde auf den Stationen in China und Singapur unter anderem einige Sponsoren- und PR-Termine für seinen Ex-Verein wahrnehmen, wie der FC Bayern vor dem Abflug der Münchner Mannschaft mitteilte.

«Ich freue mich auf die Tage mit dem FC Bayern in Asien. Es sind viele interessante Stationen und sicher viele interessante Eindrücke. Ich werde diesmal eine ganz andere, neue Perspektive auf so eine Reise haben», äußerte Klose auf der Internetseite des Rekordmeisters. Klose ist seit dem vergangenen November als Praktikant Mitglied im Trainerstab der Nationalmannschaft. Es ist geplant, dass der einstige Weltklassestürmer Löw auch bei der WM 2018 in Russland unterstützt.

Der FC Bayern bestreitet in Asien im Rahmen des International Champions Cup vier hochkarätige Testspiele. Der deutsche Meister spielt zunächst in China gegen den FC Arsenal (19. Juli/Shanghai) und AC Mailand (22. Juli/Shenzen). Danach folgen zwei Partien in Singapur gegen den FC Chelsea (25. Juli) und Inter Mailand (27. Juli).

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

FCB-Termine in der Saisonvorbereitung

International Champions Cup

Mitteilung FC Bayern

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 12:04 Uhr