Torgarant : Klose schwärmt von Bayern-Stürmer Lewandowski: «Hat alles»

Der ehemalige Nationalstürmer Miroslav Klose ist von Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski begeistert.

von dpa

28. Oktober 2019, 13:01 Uhr

Der Führende der Bundesliga-Torschützenliste sei «fantastisch. Der hat alles, ist unberechenbar, ist schnell und hat eine Nase für Situationen», sagte Klose in der TV-Sendung «Blickpunkt Sport» im Bayerischen Fernsehen. Lewandowski hat in dieser Bundesligasaison schon 13 mal getroffen. Der 31-jährige Pole ist zudem der erste Spieler, der an jedem der ersten neun Spieltage in der deutschen Eliteklasse erfolgreich war.

Klose stürmte selbst von 2007 bis 2011 für den deutschen Fußball-Rekordmeister und ist seit Sommer 2018 Nachwuchscoach bei den Münchnern. Von Bundestrainer Joachim Löw ist der 137-malige frühere Nationalspieler begeistert. «Ich bin fasziniert von ihm», sagte der 41-Jährige in der TV-Sendung am Sonntagabend. «Er sieht immer die ganze Mannschaft und weiß, dass jeder einzelne wichtig ist.» Klose hat bei Löw hospitiert und war beim peinlichen Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland im Trainerstab zuständig für die Stürmer.