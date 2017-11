Schalke trifft auf HSV : Kohfeldt gibt Cheftrainer-Debüt bei Werder

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 19:02 Uhr

Die Bremer haben in bislang elf Bundesliga-Spielen erst fünf Punkte geholt. Im ersten Sonntagsspiel (15.30 Uhr) will der FC Schalke 04 seine gute Form auch gegen den Hamburger SV bestätigen und sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festsetzen. Der Revierclub würde nach fünf Liga-Partien ohne Niederlage mit einem weiteren Erfolg die Abstiegssorgen der Hanseaten vergrößern.

Vorbericht zum Spiel auf Schalke-Homepage

Vorbericht zum Spiel auf HSV-Homepage

Werder-96 bei Bundesliga.de