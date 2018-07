Neuer Bayern-Coach : Kovac traut Ex-Verein Frankfurt sehr gute Rolle zu

Niko Kovac traut seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt trotz Dreifachbelastung und namhafter Abgänge auch in der neuen Spielzeit einiges zu.

von dpa

30. Juli 2018, 10:19 Uhr

«Erfolg macht begehrlich, sehr gute Spieler sind gegangen. Aber ich bin überzeugt, dass Fredi Bobic mit Bruno Hübner und Adi Hütter diese Spieler adäquat ersetzen wird», sagte der 46 Jahre alte Bayern-Coach in einem Interview des «Kicker».

Zu ersetzen sind bei den Hessen unter anderen Torwart Lukas Hradecky sowie die Schlüsselspieler Kevin-Prince Boateng, Marius Wolf und Omar Mascarell. Die Eintracht werde trotzdem «wieder eine sehr gute Rolle spielen, der Verein kann sich auf die Europa League freuen», prognostizierte Kovac.

Der Pokalsieger bereitet sich derzeit in Gais in Südtirol auf die neue Spielzeit vor. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet die SGE am 12. August (20.30 Uhr) im Supercup ausgerechnet gegen den FC Bayern. «Sie werden die Freude und Wucht der Fans mitnehmen. Man hat bei der WM gesehen: Ist die Unterstützung da, kann das Kräfte mobilisieren», sagte Kovac.