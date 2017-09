Top-Elf des 6. Spieltages : Kuriositäten und Patzer des sechsten Bundesliga-Spieltags

Bayern-Keeper Ulreich patzt und verhilft Wolfsburg zu einem Zähler in München. Ein junger Hoffenheimer erzielt sein Premierentor in der deutschen Top-Liga. Bei den Torjägern deutet sich wieder ein Zweikampf an: Aubameyang gegen Lewandowski.