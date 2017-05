Stern in der Hall of Fame : Lahm freut sich auf den ersten Urlaub als ehemaliger Profi

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

«Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen und das heißt nicht, dass man ein paar Tage im Urlaub und ein paar Tage am Tegernsee ist, und dann kann alles wieder von vorne losgehen. Das wird sicher nicht passieren», sagte der 33-Jährige. Eine mögliche Zukunft beim FC Bayern in anderer Funktion ließ er erneut offen.

Sicher werde es wie auch in der Vergangenheit Gespräche geben, sagte Lahm. «Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich werde keine Weltreise machen und komme erst in zwei Jahren wieder», sagte Lahm. Am Montag brachte er in Anwesenheit von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß die Meisterschale für das 27. Championat des deutschen Fußball-Rekordmeisters in die Erlebniswelt des Vereins. Dort wurde zudem sein Stern in der Hall of Fame enthüllt.

«Es ist eine große Ehre mit großartigen Fußballern und Persönlichkeiten in einer Reihe zu stehen», sagte Lahm, der vor einer guten Woche sein letztes Spiel als Fußball-Profi absolviert hatte. «Der letzte Tag wird mein ganzes Leben so in Erinnerung bleiben, wie ich den FC Bayern lieben gelernt habe.»

Nun bastelt der Club an einer erfolgreichen Zeit ohne den Profi Lahm. «Wir müssen die Personalplanung für nächstes Jahr machen, die machen wir jetzt in aller Seriosität. Auch im nächsten Jahr werden wir wieder eine sehr gute Mannschaft haben», sagte Rummenigge.

29.Mai.2017