Faserriss : Leipziger Halstenberg fällt rund zwei Wochen aus

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg wird dem Bundesligisten RB Leipzig bis zu zwei Wochen fehlen. Der 28-Jährige habe beim 2:0-Sieg in der Champions League bei Zenit St. Petersburg einen «kleinen Faserriss im linken hinteren Oberschenkel» erlitten, teilten die Sachsen mit.

von dpa

06. November 2019, 15:06 Uhr

Wegen der Verletzung musste Halstenberg bereits zur Pause ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt RB in der Bundesliga bei Hertha BSC. Damit fällt Halstenberg auch für die letzten EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland in Mönchengladbach am 16. November und drei Tage später gegen Nordirland in Frankfurt aus.