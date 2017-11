Europapokal-Plätze im Visier : Leverkusen will mit Erfolg in Augsburg weiter klettern

Bayer Leverkusen peilt in der Bundesliga den Sprung auf die Europapokal-Plätze an. «Wir wollen in der Spur bleiben, in der wir sind und ein gutes Ergebnis erzielen», erklärte Bayer-Trainer Heiko Herrlich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg.